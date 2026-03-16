Lazio, Provstgaard incantato dall'Olimpico: "Uno stadio pieno d'amore" - FOTO
16.03.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Muro difensivo di fianco a Gila. In assenza di Romagnoli, Provstgaard ha risposto nuovamente presente. È tra i protagonisti della vittoria della Lazio contro il Milan, decisa dal gol di Isaksen nel primo tempo. Il difensore danese ha pubblicato un post su Instagram esultando per il risultato ottenuto ed elogiando i tifosi rientrati allo stadio. Di seguito ciò che ha scritto e le immagini che ha condiviso: "Uno stadio pieno di amore e sentimenti. Una vittoria importantissima davanti ai nostri tifosi. Forza Lazio!".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.