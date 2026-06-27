Ex Lazio | Delio Rossi sul calcio italiano: "Ecco cosa cambierei"
RASSEGNA STAMPA - L'ex allenatore di Lazio, Palermo e Fiorentina Delio Rossi si è espresso in merito alla situazione dell'Italia e del calcio italiano. Di seguito le sue parole rilasciate ai taccuini de Il Corriere dello Sport.
"Nel 2006 noi sul tetto del mondo, ma è stato il canto del cigno. Non ci siamo resi conto che eravamo a fine corsa. Servivano riforme strutturali che non abbiamo mai fatto, al di là dei proclami". Un cambiamento che forse riuscirà alla nuova presidenza della FIGC: "Me lo auguro, Malagò ha idee, anche se nessuno le vuole davvero le riforme e... siccome il controllore è eletto da quelli che dovranno essere controllati... ".
Infine, ecco cosa farebbe mister Delio Rossi per migliorare la situazione del calcio italiano: "Serie A a 18, due gironi di B, partendo dal requisito del bacino d’utenza: piazze come Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Pescara, Catania, Messina... in B a prescindere". Poi sulla Serie C: "Ci sono club che iniziano il campionato e non lo finiscono e calciatori che non riescono a mantenere la famiglia. Dopo la B solo calcio dilettantistico, almeno chi ci gioca sa che deve trovarsi un altro lavoro".