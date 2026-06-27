Lazio, Ledesma verso l'addio: il futuro è lontano da Formello
RASSEGNA STAMPA - Se Angelo Peruzzi si avvicina al ritorno, il futuro di Cristian Ledesma appare invece sempre più lontano da Formello. L'ex centrocampista biancoceleste, alla sua prima stagione sulla panchina dell'Under 17, ha chiuso l'annata con un percorso oltre le aspettative, fermandosi soltanto ai quarti di finale Scudetto contro l'Empoli dopo un'ottima cavalcata.
Ledesma sperava che i risultati ottenuti potessero spalancargli le porte della Primavera, ma tutto lascia pensare alla conferma di Punzi, reduce da un quindicesimo posto in campionato. Una prospettiva che cambia gli scenari per l'italo-argentino.
Storica bandiera della Lazio tra il 2006 e il 2015, Ledesma è recentemente entrato a far parte della scuderia Gea World e continua a essere apprezzato da diversi club. Come riporta il Messaggero, il suo contratto scadrà tra pochi giorni e attende ancora una chiamata dalla società biancoceleste.
L'ex regista non ha mai chiuso la porta a una permanenza, ma non è disposto ad aspettare a tempo indeterminato. Al momento, infatti, il suo futuro sembra allontanarsi sempre di più da Formello.