Lotito ha comprato la Reggina: l'annuncio del sindaco Cannizzaro - FOTO
26.06.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ora è ufficiale. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha comprato la Reggina. L'annuncio è arrivato dal profilo Instagram del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro: "Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita", ha scritto. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.