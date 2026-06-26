Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Contatti per Raul Asencio del Real Madrid"
26.06.2026 20:30 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si guarda intorno, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Con l'imminente partenza di Romagnoli, e con Gila che è corteggiato dal Napoli (ma non solo), il club biancoceleste è alla ricerca di sostituti all'altezza.
L'ultimo nome che arriva dall'estero sarebbe tutt'altro che una scommessa. Dalla Spagna riportano infatti di un interesse della Lazio per Raul Asencio, difensore centrale del Real Madrid, e di contatti già avviati per portare il classe 2003 in biancoceleste.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.