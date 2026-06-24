Calciomercato Lazio | Romagnoli, è addio: ha firmato con l'Al Sadd
24.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È fatta per Alessio Romagnoli all'Al Sadd. Il difensore centrale lascia la Lazio: sistemati tutti gli ultimi dettagli, ha firmato il suo contratto con il club qatariota. Sono già in programma le visite mediche per iniziare la sua nuova avventura lontano dall'Italia. Alla società biancoceleste andranno tre milioni di euro per il suo trasferimento.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.