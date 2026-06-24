Lazio, un giovane del vivaio vicino al trasferimento in Serie D: i dettagli
24.06.2026 18:45 di Christian Gugliotta
Un giovane del vivaio biancoceleste è pronto a intraprendere la sua prima esperienza tra i grandi. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il classe 2008 Federico di Claudio sarebbe a un passo dalla Gelbison, squadra militante in Serie D.
Reduce da un'ottima stagione con la Lazio Under 18 sotto la guida di Fabrizio Perrotti, il diciottenne centrocampista dovrebbe dunque lasciare il settore giovanile biancoceleste per trasfersi nel club di Vallo della Lucania.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.