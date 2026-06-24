Lazio, Ascari: "Gattuso? Conosce le difficoltà. Sarei sorpreso se..."
La redazione di news.supercommesse.it ha intervistato Eugenio Ascari, esperto agente e intermediario di mercato. Nel parlare di tante big di Serie A, il procuratore ha espresso il suo pensiero anche sul futuro della Lazio con Gennaro Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole.
"Lo sapeva già Gattuso che avrebbe incontrato queste difficoltà. Sarri l’anno scorso non ne era a conoscenza e la Lazio non poteva operare per nulla, Gattuso invece può operare a saldo zero ed era informato di tali problematiche. Mi sorprenderebbe se Gattuso, che lo aveva già fatto con la Fiorentina qualche anno fa, decidesse di andarsene subito. Sarebbe strano si ripetesse una cosa del genere perché certe problematiche della società biancoceleste erano di dominio pubblico".