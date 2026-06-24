Abodi: "Incontrerò Malagò. Servono riforme importanti"

24.06.2026 16:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Abodi: "Incontrerò Malagò. Servono riforme importanti"

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. In seguitto all'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente FIGC ha affermato:

"Domani pomeriggio l'incontro con Malagò: parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti. Serve prima una riorganizzazione, è più importante il programma rispetto all’elevato consenso".

Sul futuro ct della Nazionale ha poi detto: "Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque decisione andrà bene perché sarà il Ct della Nazionale azzurra. Il nome del Ct e del dt sono importanti, ma bisogna avere un'organizzazione che mi auguro possa essere determinata da un nuovo assetto del club Italia. Credo che bisogni partire da qua".

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.