Abodi: "Incontrerò Malagò. Servono riforme importanti"
Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. In seguitto all'elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente FIGC ha affermato:
"Domani pomeriggio l'incontro con Malagò: parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti. Serve prima una riorganizzazione, è più importante il programma rispetto all’elevato consenso".
Sul futuro ct della Nazionale ha poi detto: "Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque decisione andrà bene perché sarà il Ct della Nazionale azzurra. Il nome del Ct e del dt sono importanti, ma bisogna avere un'organizzazione che mi auguro possa essere determinata da un nuovo assetto del club Italia. Credo che bisogni partire da qua".