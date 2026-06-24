Lazio, Zara boccia Gattuso: "Il suo percorso è un fallimento"
24.06.2026 15:00 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Furio Zara ha criticato fortemente la decisione della Lazio di affidare la panchina a Gattuso. Di seguito le sue considerazioni:
“Basta con la retorica dell’urlo, della maglia sudata… In Nazionale cosa ha portato questa roba? Grande rispetto per l’uomo e per i suoi comportamenti. Ma il percorso da allenatore di Gattuso è un fallimento, un mistero! Non ha mai lasciato traccia da nessuna parte”.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.