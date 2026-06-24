Lazio, Sky o Dazn? Dove sarà trasmesso il derby d'andata contro la Roma
Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha reso nota la programmazione televisiva dei 20 big match del campionato 2026/27 selezionati dai licenziatari dei diritti audiovisivi. Tra questi c'è anche il derby d'andata tra Roma e Lazio, previsto alla 15ª giornata, che verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. Di seguito tutte le scelte dei broadcaster:
3ª giornata: Inter-Napoli (DAZN)
3ª giornata: Juventus-Milan (DAZN)
5ª giornata: Juventus-Atalanta (SKY)
5ª giornata: Roma-Inter (DAZN)
10ª giornata: Juventus-Napoli (DAZN)
10ª giornata: Milan-Inter (SKY)
15ª giornata: Lazio-Roma (DAZN)
15ª giornata: Napoli-Milan (DAZN)
16ª giornata: Roma-Juventus (SKY)
19ª giornata: Inter-Juventus (DAZN)
19ª giornata: Roma-Milan (DAZN)
22ª giornata: Milan-Juventus (DAZN)
22ª giornata: Napoli-Inter (DAZN)
24ª giornata: Inter-Milan (SKY)
24ª giornata: Napoli-Juventus (DAZN)
27ª giornata: Juventus-Roma (DAZN)
31ª giornata: Inter-Roma (DAZN)
32ª giornata: Milan-Napoli (DAZN)
36ª giornata: Juventus-Inter (DAZN)
36ª giornata: Milan-Roma (DAZN)