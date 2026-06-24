Lazio, Oddi: "Da qui scappano tutti, non ricordo altre squadre in cui accade questo"

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Ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha detto la sua sul nuovo allenatore della Lazio Rino Gattuso che, nella giornata di ieri, è stato ufficializzato dal club biancoceleste: "Al di là del contratto, credo ci sia fiducia in Gattuso visto che è stato scelto dalla stessa società. E lo stesso tecnico immagino abbia fiducia nella società. Detto questo, dodicesimo ci può arrivare chiunque. Tutto comunque dipenderà da come andrà questo mercato. Questa clausola è una sorta di ‘garanzia’ anche per il tecnico, fare peggio di questa posizione in classifica gli permette di lasciare".

"Adesso dalla Lazio stanno scappando tutti. Stiamo passando cose assurde, io non ricordo in altre squadre quello che sta accadendo a noi. I tifosi non vanno allo stadio, la società ha problemi con il mercato. Sembra tutto negativo. Spero che la società dimostri di essere all’altezza, questo club ha una storia”.

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