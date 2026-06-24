Lazio, Agostinelli: "Rafa Marin? Meglio di Gila non puoi prendere..."
Nel consueto intervento a Radiosei Andrea Agostinelli si è espresso sulla questione legata al contratto di Gattuso che prevede, come opzione per il rinnovo automatico, che la Lazio arrivi tra le prime 12 in classifica: “Un solo anno di contratto a Gattuso con opzione di rinnovo? In questo momento, questo tipo di accordo chiarisce quanto entrambe le parti non possono avere certezze sul proprio futuro o di ciò che potrà accadere. I giocatori sono l’ultima componente a preoccuparsi di queste cose. Il segnale negativo è per i tifosi, sono tutte conferme dello stato generale".
"Posizione minima la 12^? Che la Lazio non ha e non avrà una grande squadra è chiaro, ma adesso non dobbiamo neanche cadere nel tragico, considerando i nostri giocatori terra terra. Per le altre rose, ritengo la Lazio da decimo posto più o meno. Certo ogni rischio va considerato, poi è evidente che sentiremo parlare ‘dell’inizio di un nuovo progetto’ o di ‘anno di transizione’. Penso che nessuno andrà a pensare che la Lazio potrà lottare per l’Europa League, ma è un’altra cosa pensare che possa retrocedere. Nona, decimo, undicesimo posto, quello è il proprio range".
"Rafa Marin? Migliore di Gila non lo puoi prendere, idem per Romagnoli. Basta dire questo. Una coppia composta da Marin e Provistgaard è buona per una gara da metà classifica”.
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