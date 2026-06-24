Lazio, Rambaudi si sfoga: "Così è umiliante! Questo anonimato non è giusto"
L'ambiente Lazio ormai è una polveriera. L'ultima voce che ha scatenato le polemiche riguarda la clausola per il rinnovo automatico presente nel contratto di Gennaro Gattuso, legata almeno al dodicesimo posto in classifica della prossima Serie A. Sul tema si è espresso l'ex attaccante Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.
“Clausola del 12° posto per Gattuso? Io, allenatore della Lazio, non accetto. Galleggiare in questo anonimato non è giusto. Pensare di dover restare a metà classifica è umiliante. Questa condizione contrattuale è un autogol pazzesco, sembra che sia la società la prima a non crederci. Per il resto, va guardato il percorso. Io non penso al mercato, al saldo zero, al blocco dello scorso anno: io voglio giudicare quello che vedo, che deve essere all’altezza di un club come la Lazio".
"Sia nel bene che nel male, non voglio escludere nessuno dalle valutazioni. Neanche il tecnico. Il risultato è casuale, la prestazione no. L’obiettivo primario è il solito: capire se andare avanti bene o fare un passo indietro. Con competenza e attaccamento. Poi servirà essere visionario, per cercare profili e sistemi utili alla causa”.