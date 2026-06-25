Lazio, per le giovanili arriva un giovane dalla Boreale: di chi si tratta
25.06.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio ha chiuso per l'arrivo di un nuovo giovane. Si tratta di Antonio Iembo, che arriva direttamente dalla Boreale. Nella prossima stagione giocherà con la maglia biancoceleste, come riportato da Gazzetta Regionale. I provini svolti a Formello nei giorni scorsi dall'attaccante esterno hanno convinto il club a puntare su di lui per il campionato Under 14.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.