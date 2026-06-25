Calciomercato Lazio | Un altro club italiano piomba su Gaaei: i dettagli
25.06.2026 12:00 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Anton Gaaei può finalmente raggiungere la Serie A, ma non con la maglia della Lazio. Il terzino danese di proprietà dell'Ajax è stato tra i nomi più accostati ai biancocelesti durante il mercato di gennaio. Poi, alla fine, non se n'è fatto più nulla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il classe 2002 sarebbe comunque vicino al campionato italiano: infatti, il Sassuolo starebbe puntando Gaaei per rinforzare il proprio reparto difensivo, con il ds Palmieri al lavoro per cercare di chiudere l'operazione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.