WOMEN | Caso Gothberg: ecco quanto dovrà pagare la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Una sentenza che sta facendo il giro del mondo e non sarebbe potuto essere altrimenti per la portata della notizia. I fatti sono noti: il Tribunale Arbitrale dello Sport ha stabilito che la Lazio ha posto fine illegittimamente al contratto della calciatrice svedese Maja Gothberg a causa della sua gravidanza.

La Lazio Women, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, è stata condannata a pagare 64mila euro lordi a titolo di risarcimento salariale, oltre agli interessi del 5% annuo e decorrere dal 7 agosto 2025 e 5.333 euro lordi a titolo di risarcimento per la violazione dei diritti della personalità, oltre agli interessi del 5% annuo a decorrere dal 21 luglio 2024.

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