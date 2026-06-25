Serie A, Dazn e Sky snobbano Lazio-Roma: derby ultima scelta
RASSEGNA STAMPA - La Lega Serie A ha reso note le date e gli orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. Come noto ad aprire sarà l’Inter campione d’Italia sabato 22 agosto insieme al Como che scenderà in campo alle 18.30.
A fare notizia però è anche la scelta da parte di Sky e Dazn rispetto agli slot televisivi. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, infatti, nella giornata di ieri sono state comunicate anche le scelte dei broadcaster sulle partite di cartello.
I primi tre match opzionati da Dazn in esclusiva sono Inter-Napoli e Juve-Milan della 3ª giornata e Inter-Juve della 19ª, mentre la priorità di Sky dopo le tre della concorrenza è stata Milan-Inter (10ª). Tra i 20 big match possibili il derby tra Roma e Lazio è stato scelto per ultimo e questo è un segnale di come la stracitatdina, per Sky e Dazn, stia perdendo di appeal.
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