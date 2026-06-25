Calciomercato Lazio | Fabiani chiude all'addio di Gila: "Non è in vendita"
RASSEGNA STAMPA - In casa Lazio continua la partita a scacchi legata al futuro di Mario Gila. In scadenza nel 2027, lo spagnolo ha espresso la sua volontà di partire ed è finito nel mirino di alcuni club di Serie A. Oltre al Napoli, che già da qualche settimana ha un accordo con l'entourage del giocatore, sulle sue tracce si è aggiunta anche l'Atalanta, ma la Lazio continua a fare muro. I biancocelesti vorrebbero trattenerlo fino al termine del contratto, facendo valere la promessa fatta a Gattuso.
"Non è in vendita". Queste le parole pronunciate da Angelo Fabiani e riportate da Il Messaggero. Il diesse prova a chiudere la porta a un addio del difensore, ma è probabile che si tratti solamente di una mossa per spingere Atalanta e Napoli ad alzare il tiro.
Gli azzurri hanno messo sul piatto 20 milioni, provando a inserire nell'operazione il prestito di uno tra Marin e Lucca, ma l'affare resta bloccato. La Lazio vuole solo cash e servirà un'offerta da almeno 25/30 milioni per far tentennare il club.