Calciomercato Lazio | Premier o Serie A: Cancellieri può partire
RASSEGNA STAMPA - Cancellieri e la Lazio sono pronti a dirsi addio. La società biancoceleste, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport è solo in attesa di offerte ufficiali. Cancellieri è uno dei giocatori sacrificabili e soprattutto in gradi di portare liquidità.
Al momento il club più interessato sembra essere l'Olympiakos che da tempo cerca rinforzi offensivi ma anche in Italia Parma e Fiorentina rimangono alla finestra. Cancellieri vorrebbe restare in Italia a meno che dalla Premier non arrivino offerte importanti.
A gennaio il Brentford aveva provato a portarlo in Premier League per una cifra complessiva di 15 milioni tra parte e fissa e bonus ma pii l’operazione non andò in porto. Oggi lo scenario è diverso: il contratto del calciatore scade a giugno 2027 e senza prospettive di rinnovo questo è l’ultimo momento per monetizzare dalla sua cessione. Da Formello sperano di incassare tra i 7 e i 10 milioni dalla sua cessione che consentirebbe di generare una plusvalenza importante.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.