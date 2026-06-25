Lazio, Isaksen resta ma il rinnovo è un rebus: la situazione
RASSEGNA STAMPA - Quella che sta per iniziare tra esattamente due mesi sarà una stagione spartiacque per Gustav Isaksen. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio ha deciso: Gustav non sarà messo sul mercato, al contrario di Cancellieri sui cui, tra l’altro, pende la scadenza del contratto visto che si svincolerà a parametro zero se non dovesse partire in questa sessione.
La scadenza del contratto di Isaksen è fissata per il 2028 e i rapporti con l’entourage del giocatore sono ottimi come dimostra l’adeguamento di contratto di Provstgaard e anche la trattativa in corso con il Bayern Monaco per Asp Jensen che fa parte della stessa scuderia. Lotito e Fabiani hanno deciso di tenere Isaksen anche per non smontare ulteriormente la rosa a disposizione di Gattuso.
Attenzione però alla scadenza del 30 giugno 2028. La Lazio, a causa del mercato a saldo zero, non può infatti offrire al danese un rinnovo a cifre più alte ma solo un prolungamento con lo stesso ingaggio che percepisce oggi. Un aspetto da tenere in considerazione visto che Isaksen si troverà esattamente nella stessa posizione di Gila e Romagnoli un anno fa.
Intanto il danese dovrà dimostrare sul campo il suo valore con il compito di fare finalmente la differenza in modo concreto.
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