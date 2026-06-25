Lazio - Romagnoli, definito l'addio: ecco quando può arrivare l'ufficialità

25.06.2026 08:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio - Romagnoli, definito l'addio: ecco quando può arrivare l'ufficialità
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Cala il sipario sull'avventura biancoceleste di Alessio Romagnoli. Il difensore lascerà la Lazio, pronto a firmare un ricco contratto da 6 milioni di euro a stagione con i qatarioti dell'Al-Sadd. Già a gennaio, Alessio era stato a un passo dall'addio, salvo poi restare per problemi legati ad alcune mensilità dell'ingaggio non riconosciutegli da Lotito.

Questa volta, la telenovela sulla sua partenza sembra essere arrivata ai titoli di coda e il suo passaggio in Qatar aspetta solo di essere formalizzato. Secondo il Corriere dello Sport, l'ufficialità dovrebbe arrivare il 5 luglio, una volta che Alessio avrà svolto le visiste mediche.

La cessione di Romagnoli porterà 3 milioni nella casse biancocelesti, da aggiungere ai 5 milioni di ingaggio lordo risparmiati. Saranno questi 8 milioni il budget con cui il club dovrà andare alla ricerca di un sostituto.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.