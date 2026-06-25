Reggina-Lotito, chiusura a un passo: quando è previsto il closing
RASSEGNA STAMPA - Dopo alcune piccole interruzioni degli ultimi giorni il patron della Lazio Claudio Lotito e il proprietario della Reggina Nino Ballarino sono pronti ad arrivare a dama e a chiudere l’operazione dell’acquisizione e cessione del club.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport nella giornata di ieri sono stati definiti gli ultimi dettagli e, il closing, salvo complicazioni è in programma a Roma nella giornata di d venerdì 26 giugno.
L’acquisizione della Reggina, come accaduto con la Salernitana, dovrebbe avvenire attraverso una società riconducibile a Enrico Lotito che dovrebbe, in questa occasione, anche riaprire il ruolo di presidente. Carlo Susini, ex ds e poi dt della Salernitana, è in pole per il ruolo di diesse.
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