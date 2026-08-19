Calciomercato Lazio | L'Ajax convoca Sutalo per il Sion. E ora...
19.08.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Riecco Josip Sutalo. L'Ajax ha ritrovato il centrale croato alla vigilia della gara contro il Sion, valida per i playoff di Conference League. Il classe 2000 è tornato a disposizione del tecnico Michel che l'ha inserito nella lista dei convocati. Su di lui però è forte l'interesse della Lazio, che sta trattando con i lancieri per un prestito oneroso con diritto di riscatto (e obbligo condizionato). Se dovesse arrivare il via libera, Sutalo potrebbe presto raggiungere Formello. Intanto però si giocherà l'Europa con l'Ajax.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.