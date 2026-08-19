Immobile, la proposta del Savoia: "Pronti a tesserarti anche per un giorno!"

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A qualche giorno dall’annuncio del suo ritiro dal calcio giocato anche il Savoia, squadra della città Natale dell'ex bomber della Lazio, ha voluto salutare Ciro Immobile con un messaggio tutt’altro che scontato.

“A nome nostro e di tutta la società vogliamo rivolgere un affettuoso saluto e un sincero in bocca al lupo a Ciro Immobile, che conclude una straordinaria carriera vissuta ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Per la nostra società è naturale dedicargli oggi un pensiero particolare”.

"Nella stagione 2004/2005, sotto la Presidenza Matachione, Ciro fu per un breve periodo con il Savoia. Era un giovanissimo calciatore di Torre Annunziata, all’inizio di un percorso che negli anni lo avrebbe portato a diventare uno dei grandi protagonisti della Serie A e della Nazionale. Oggi quel ragazzo conclude una carriera prestigiosa, costruita con talento, sacrificio, determinazione e grande professionalità. Crediamo che anche nel momento del congedo si riconoscano i grandi uomini e i grandi professionisti. Saper lasciare il calcio ad alti livelli, preservando il valore di una carriera costruita in tanti anni di sacrifici, è una scelta che merita rispetto. C’è chi continua a inseguire il campo ad ogni costo e chi, invece, sa riconoscere il momento giusto per fermarsi. Anche per questo, a Ciro vanno la nostra massima considerazione e il nostro più sincero rispetto".

"Caro Ciro, da parte di tutta la società, un grande in bocca al lupo per questa nuova fase della tua vita, con l’augurio che possa regalarti serenità, soddisfazioni e nuovi traguardi. E vogliamo lasciarti con un ultimo pensiero. Qualora un giorno lo riterrai, le nostre porte saranno spalancate per tesserarti anche soltanto per un giorno, farti indossare ancora una volta la maglia con cui tutto ha avuto inizio e permettere alla tua Torre Annunziata di riabbracciarti sul campo. Sarebbe semplicemente un modo speciale per ritrovarsi, lì dove tutto è cominciato. Buona vita, Ciro, e in bocca al lupo per il tuo futuro".

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