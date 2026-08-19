Calciomercato | Icardi verso la fumata nera: la Lazio vira su un altro nome

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Arrivano aggiornamenti importanti, forse definitivi, per quanto riguarda la pista Icardi in casa Lazio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, infatti, sarebbe definitamente tramontata la pista Icardi per i biancocelesti, che si sarebbero ora orientati con convinzione verso un altro nome.

Di seguito quanto spiegato: “In questo momento Icardi è fuori dalla corsa per diventare il nuovo attaccante della Lazio, che ha deciso di andare all-in su Andrea Pinamonti. È il nome che la Lazio tratterà in queste ore per cercare di arrivare a un accordo”.

La pista Pinamonti è però ben lontana dalla fumata bianca, come spiega ancora Moretto: “La Lazio sceglie Pinamonti, da capire adesso come arrivare a un accordo tra i club perché manca sicuramente quello e serve che la trattativa vada a conclusione. Ma la Lazio va su Pinamonti, l’attaccante italiano scelto dalla dirigenza biancoceleste”.