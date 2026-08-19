Calciomercato Lazio, Pinamonti spinge ma il Sassuolo non apre: il nodo è la formula

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RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato Lazio continua a ruotare attorno alla ricerca di un centravanti. Icardi resta il jolly, ma anche il rischio di un flop finale, mentre Pinamonti rappresenta l’alternativa concreta. L’attaccante ha comunicato al Sassuolo la volontà di partire, motivo per cui è stato escluso dalla sfida di Coppa Italia di lunedì. Sul giocatore resta anche la Fiorentina, che potrebbe muoversi in caso di cessione di Kean al Como.

Nei giorni scorsi Pinamonti aveva spinto per la Lazio, ma l’operazione resta complicata soprattutto per la formula. L’attaccante è in scadenza nel 2027 e c'è un'opzione per prolungare il contratto fino al 2028, ma il problema è che il Sassuolo non intende concederlo in prestito, mentre è proprio questa la formula sulla quale punta Lotito. Per renderla possibile, Pinamonti dovrebbe prima rinnovare.

Il Sassuolo chiede 4,5 milioni per il prestito oneroso, cifra necessaria per evitare una minusvalenza, mentre il riscatto è fissato a 8 milioni. La Lazio, riporta il Corriere dello Sport, propone invece 1 milione per il prestito e 8 per il riscatto, condizionato però alla qualificazione europea. Una formula che, al momento, non convince il club emiliano.