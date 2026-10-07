Figc, Meloni punge Malagò: "Fossi intervenuta esito sarebbe stato diverso"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nella serata di martedì, dopo il commissariamento della Figc e la nomina a commissario dell’ex presidente Giovanni Malagò, a Sportitalia Mercato Michele Criscitiello aveva parlato di un possibile accordo proprio tra Malagò e il premier Giorgia Meloni stretto prima della Giunta del Coni. Nella puntata di mercoledì lo stesso Criscitiello ha letto una nota inviata dall’ufficio stampa del premier alla trasmissione di Sportitalia.

Di seguito il testo, sintetico, eppure con un passaggio estremamente interessante: "Il presidente del consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò a commissario della FIGC e di avere avuto alcun ruolo nella vicenda. Il Premier specifica che qualora fosse realmente intervenuta, l’esito della vicenda sarebbe stato certamente diverso da quello che si è verificato".

L’ultima frase lascia intendere che Meloni non è soddisfatta della quadratura del cerchio trovata tra Coni e Figc, in particolare tra Buonfiglio e Malagò. Non è un mistero che il governo puntasse sì ad un commissariamento, ma con nomina di un commissario vicino all’esecutivo.