Lazio, Rambaudi: "Farei riposare Frattesi. Floriani? Non credo che Gattuso..."
In vista del ritorno in campo dopo tre settimane di sosta, Roberto Rambaudi ha analizzato ai microfoni di Radiosei la situazione della rosa della Lazio, concentrandosi anche sui singoli.
RIPARTENZA - "Quelli che hanno giocato poco, ripartiranno come se fosse la settimana tipo. A Frattesi magari darei anche un po’ di riposo. L’eventuale tenuta per 90′ credo dipenda anche dal minutaggio che ha avuto negli ultimi anni e con le regole nuove ci sono meno pause, quindi meno recupero. Con gli allenamenti questo aspetto si può migliorare. Il gioco della Lazio poi è dispendioso".
TAVARES - "Sarebbe grave non trovarlo galvanizzato dalla chiamata della Nazionale. Però conoscendolo immagino che Gattuso lo farà tornare subito col focus giusto, senza farlo ‘rilassare’ pensando di aver dato il massimo".
ISAKSEN - "Non è un lavativo, uno che si rilassa, ci dà dentro, si impegna, è anche ‘paranoico’ se vogliamo, quindi sotto il profilo della voglia non gli si può dire niente. Sta a lui ripartire dall’entusiasmo della Nazionale per fare di più con la Lazio".
MARUSIC E FLORIANI - "Io non penso che Gattuso decida a prescindere di far giocare Marusic, lo metterà se dimostrerà in allenamento più di Floriani. Se Floriani va avanti così, per me è difficile toglierlo. Comunque non credo ad una staffetta a priori”.