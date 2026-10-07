Lazio, ricordi David Silva? A 40 anni torna a giocare: ecco dove
07.10.2026 18:30 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
David Silva ritorna a giocare a calcio all'età di 40 anni. L'ex calciatore del Manchester City, infatti, è stato annunciato ufficialmente dal Supreme Sha Tin, squadra militante nel campionato di Hong Kong.
Il classe 1986 si era ritirato ufficialmente dal calcio professionistico dopo 20 anni di carriera nel luglio 2023: fu costretto a fermarsi in seguito a una grave lesione del legamento crociato anteriore. Adesso, invece, è di nuovo pronto a tornare in campo.
Nell'estate del 2020 era stato ad un passo dal vestire la maglia della Lazio, ma l'affare saltò, con il calciatore che alla fine tornò in Spagna approdando alla Real Sociedad.
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.