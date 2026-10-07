Monza, Varela avvisa la Lazio: ha segnato anche con il Portogallo U21
07.10.2026 22:00 di Simone Locusta
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Gustavo Varela manda un messaggio alla Lazio. L'attaccante portoghese classe 2005 è stato uno dei protagonisti del grande avvio di stagione del Monza: 4 gol nelle prime 5 giornate di Serie A, con una rete all'esordio contro l'Inter e la doppietta decisiva nel 2-1 contro il Sassuolo.
Un rendimento che ha acceso i riflettori sul centravanti biancorosso, arrivato al Monza in estate e subito protagonista. Varela ha trovato il gol anche in Coppa Italia, dove aveva realizzato una doppietta contro l'Avellino.
Ora, dopo la sosta per le nazionali, il portoghese è pronto a tornare a disposizione del Monza. E il prossimo appuntamento sarà all'Olimpico, dove i brianzoli sfideranno proprio la Lazio all'Olimpico l'11 ottobre.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.