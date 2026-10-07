Atalanta, Sarri annuncia: "La Conference League è un obiettivo serio!"
07.10.2026 14:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera, edizione Bergamo, per Maurizio Sarri. L'allenatore dell'Atalanta ha parlato delle competizioni che dovrà affrontare la squadra nerazzurra, tra cui anche la Conference League che Mau ritiene un obiettivo serio per la stagione. Di seguito le sue dichiarazioni in merito: "La Conference League e la Coppa Italia per noi sono due obiettivi seri, non lasceremo nulla al caso. Gli impegni internazionali e infrasettimanali ci faranno crescere. Non giocheremo mai amichevoli, siamo l’Atalanta".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.