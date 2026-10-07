Lazio-Monza, dirige Collu: i precedenti con l'arbitro di Cagliari

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© foto di Federico De Luca 2026

Sarà Giuseppe Collu a dirigere la sfida tra Lazio e Monza, in programma domenica 11 ottobre alle 15.00 allo stadio Olimpico e valida per la sesta giornata di Serie A.

Il fischietto sardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 2 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto 0 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ultimo incrocio risale al ko esterno per 1-0 contro il Milan del 29 novembre 2025.

Bilancio in equilibrio con il fischietto sardo invece per il Monza, che a sua volta è stato diretto in 5 occasioni da Collu per un totale di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. L’ultimo incrocio risale in questo caso al 5 aprile 2025 nel match perso in casa con Como. Il fischietto di Cagliari non ha mai diretto in carriera un confronto tra la Lazio e i brianzoli.