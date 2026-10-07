Juventus, Spalletti recupera quattro giocatori per la Lazio? Le ultime
RASSEGNA STAMPA - La Juventus sta vivendo una situazione complicata per via degli infortuni che hanno colpito la rosa fin da questa estate. Attualmente in infermeria il club bianconero conta: Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara, Boga, Ekhator, Kolo Muani, Cabal e Alajbegovic. Nove giocatori di cui tre, però, potrebbero tornare a disposizione già nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda Kerim Alajbegovic, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno bosniaco oggi dovrebbe svolgere dei controlli che renderanno più chiaro il suo quadro clinico. Il classe 2007, però, dovrebbe tornare a disposizione per la partita casalinga contro la Lazio del 18 ottobre.
Insieme a lui dovrebbe rivedersi anche Juan Cabal. Assente dai primi di settembre, il colombiano spera di poter tornare tra i convocati di Spalletti già contro il Cagliari l'11 ottobre, così come avverrà invece per Andrea Cambiaso.
Anche lui fermo dalla sfida contro il Milan, partirà insieme ai compagni alla volta della Sardegna. Saranno da valutare anche le condizioni di Randal Kolo Muani. Operatosi durante la sosta, il francese tornerà in campo tra il Cagliari e la Lazio.