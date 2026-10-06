UFFICIALE - Patric è un nuovo giocatore dell'Al-Ittifaq: l'annuncio
06.10.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'Al Ittifaq ha annunciato l'arrivo di Patric. Dopo qualche settimana dal comunicato della Lazio, il club di Dubai ha presentato il difensore spagnolo. "INIZIA UN NUOVO CAPITOLO. Dal cuore del calcio europeo a Dubai. Benvenuto all'Al-Ittifaq FC, Patricio Gabarrón Gil! Una nuova sfida. Un nuovo viaggio. Un nuovo capitolo in giallo e blu. Portando con sé esperienza, leadership e mentalità vincente, Patricio è pronto a lasciare il segno e a far parte del nostro percorso. Benvenuto in famiglia, Patric! Il prossimo capitolo inizia ora", si legge. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.