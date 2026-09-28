UFFICIALE | Patric lascia la Lazio e va all’Al-Ittifaq: il comunicato

28.09.2026 11:00 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
UFFICIALE | Patric lascia la Lazio e va all’Al-Ittifaq: il comunicato

Ora è anche ufficiale: Patridice addio dopo undici anni alla Lazio. Il difensore spagnolo si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ittifaq, mettendo fine a una storia lunga 244 presenze e condita da 6 gol e altrettanti assist. Di seguito il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Patricio Gabarron Gil all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.