UFFICIALE | Patric lascia la Lazio e va all’Al-Ittifaq: il comunicato
28.09.2026 11:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: sslazio.it
Ora è anche ufficiale: Patric dice addio dopo undici anni alla Lazio. Il difensore spagnolo si trasferisce a titolo definitivo all'Al-Ittifaq, mettendo fine a una storia lunga 244 presenze e condita da 6 gol e altrettanti assist. Di seguito il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Patricio Gabarron Gil all’Al-Ittifaq, società degli Emirati Arabi Uniti”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.