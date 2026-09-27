GOSSIP | Totti compie 50 anni, la romantica dedica di Noemi Bocchi

27.09.2026 18:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Totti compie 50 anni, la romantica dedica di Noemi Bocchi

Francesco Totti compie 50 anni e per festeggiare ha deciso di organizzare un viaggio a Las Vegas circondato da amici e famiglia. Non poteva quindi mancare la sua dolce metà Noemi Bocchi che, su Instagram, ha voluto fare anche la sua personale dedica all’ex capitano della Roma. Una frase che accompagna uno scatto tra i due... <<< LA DEDICA DI NOEMI BOCCHI >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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