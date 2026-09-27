La Lazio sfida l'Arezzo, ma Lotito è a vedere la Reggina: c'entra la politica
Lazio da una parte, Claudio Lotito da un'altra ancora. La squadra di Gennaro Gattuso lavora per mantenere l'ottima condizione messa in mostra durante questo avvio di stagione. Al Fersini i biancocelesti ospitano l'Arezzo per una sfida amichevole, ma il Presidente del club capitolino è altrove.
Claudio Lotito infatti si trova al Granillo, per seguire la sua Reggina impegnata nella sfida di Serie D contro l'Igea Virtus. È la prima volta che il Senatore di Forza Italia si trova sugli spalti del Granillo per assistere a un match del club granata.
Il Presidente si trova allo Stadio insieme al Sindaco Francesco Cannizzaro, ma era già stato avvistato in mattinata per le vie del centro assieme al primo cittadino. Non solo la Reggina: la motivazione principale della sua visita a Reggio Calabria sarebbero infatti le Elezioni Suppletive del seggio lasciato proprio da Cannizzaro.