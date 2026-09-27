Lazio - Arezzo, l'amichevole delle prime volte: anche Leite trova il gol
27.09.2026 16:03 di Simone Locusta
Dopo la rete di Andrea Pinamonti, anche l'ultimo acquisto Diogo Leite (arrivato a parametro zero dopo l'addio di Alessio Romagnoli) trova il suo primo gol con la maglia della Lazio, sfruttando il corner battuto da Giorgio Canali. Lazio - Arezzo si trasforma così nella sfida delle prime volte: una giornata speciale per i due nuovi arrivati, capaci di sbloccarsi e lasciare il proprio segno in biancoceleste.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.