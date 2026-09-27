Ex Lazio | Gelli passa all'Avezzano: il comunicato ufficiale

L'Avezzano ha annunciato l'arrivo di Valerio Gelli. Il giovane centrocampista offensivo, classe 2006, ha giocato con la Lazio Primavera nella scorsa stagione. Ora inizierà una nuova fase della sua carriera in Abruzzo. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

"La FC Avezzano dà il benvenuto a Valerio Gelli, centrocampista offensivo classe 2006, giovane talento che porta con sé un importante percorso di formazione maturato in uno dei settori giovanili più prestigiosi del calcio italiano.

Gelli è cresciuto nel settore giovanile della Lazio, completando tutta la trafila nelle categorie biancocelesti e arrivando a vestire la maglia della Lazio Primavera, dove ha avuto modo di confrontarsi con un livello di calcio particolarmente competitivo e di proseguire il proprio percorso di crescita.

Centrocampista dotato di tecnica, qualità e visione di gioco, il giovane calciatore rappresenta un innesto di prospettiva per la FC Avezzano. A queste caratteristiche si aggiungono entusiasmo, determinazione e la voglia di continuare a migliorarsi, mettendo le proprie qualità a disposizione della squadra.

Per Valerio Gelli si apre così una nuova pagina della sua giovane carriera, questa volta con i colori della FC Avezzano".