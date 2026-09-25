Lazio, Cancellieri si infortuna in vacanza: punti di sutura a una gamba
25.09.2026 16:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Matteo Cancellieri era assente alla ripresa degli allenamento a Formello. Secondo quanto riportato da Radio Laziale, all'esterno classe 2002 sarebbero stati applicati diversi punti di sutura alla gamba a seguito di un infortunio accusato in questi giorni di vacanza concessi da Gennato Gattuso alla squadra. Nei prossimi giorni le sue condizioni verranno valutate ulteriormente per stabilire il ritorno in cammpo.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.