Lazio, Marusic torna e insidia Floriani: Gattuso sceglie il titolare
RASSEGNA STAMPA - È pronto a tornare in campo Adam Marusic. Dopo essere partito titolare nella prima giornata di campionato a Bologna il terzino della Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare che ha spalancato la strada a Floriani Mussolini.
Il prodotto del vivaio della Lazio ha sfruttato l’occasione mostrando le buone doti offensive, caratteristiche diverse da quelle di Marusic e per certi versi più simili a quelle di Tavares, pur senza la stessa foga nella spinta. Caratteristiche che rischiano di esporre di più la squadra di Gattuso, come accaduto contro il Milan.
Anche per questo, scrive l’edizione odierna del Messaggero, non è da escludere che al rientro dalla sosta Marusic possa riprendersi il suo posto sulla fascia destra della Lazio a vantaggio di Floriani Mussolini, per garantire maggiore equilibrio alla squadra di Gattuso.