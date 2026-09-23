Lazio, Pasqualin non ha dubbi: "Ecco cos'è stato subito decisivo"

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Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato dell'inizio di stagione di Serie A. Alla sosta di settembre-ottobre, dopo cinque giornate di campionato, la Lazio è prima in classifica a pari merito con Inter e Roma. E l'avvocato ha parlato proprio del percorso sorprendente della squadra di Gattuso. Di seguito le sue parole: "Questo feeling tra Gattuso e Frattesi nelle prime partite è stato subito decisivo".