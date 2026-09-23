Lazio, Rambaudi: "Godiamoci il momento. La situazione ambientale..."

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare l'attuale ottimo momento della Lazio in campionato, riservando delle parole poi alla società rispetto alla situazione ambientale che avvolge il mondo biancoceleste. Di seguito le sue parole: "La Lazio è una buona squadra, ha dei valori tecnici importanti e ha qualche elemento che in questo modo di giocare fa bene e spesso fa la differenza; ha aggiunto qualcosa che mancava, quindi si è operato bene. Si deve vivere il ‘qui’ e ‘ora’."

"Queste prestazioni sono state in crescendo fino al primo tempo di sabato, che ci sta e che tra l’altro ha superato bene; è stato molto importante aver trovato la chiave per superarlo. Ora godiamoci il momento".

"La situazione ambientale può risolverla solo Lotito. In questa società serve senso di appartenenza, a partire dai settori giovanili per i quali dovrebbero essere scelte persone che sanno fare calcio".