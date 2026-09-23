Lazio, Oddi: "Sutalo è un giocatore importante, aiuterà Provstgaard"

Giancarlo Oddi ha parlato ai microfoni di RadioSei per esprimersi sul valore di Josip Sutalo, che vede titolare in coppia con Provstgaard, e per esaltare il lavoro svolto da Gattuso finora, soprattutto dopo la batosta in Coppa Italia contro il Mantova. Di seguito le sue parole: "Sutalo mi è piaciuto molto col Venezia, ha fatto una grande partita. Mi sembra un giocatore importante. Credo potrà guidare lui il reparto e può dare anche una mano a Provstgaard che è più giovane. Recupera bene, ha dimostrato delle ottime qualità. Il danese migliorerà sicuramente e crescerà con il croato, è una bella coppia. Penso sia questa la coppia centrale titolare"

"Uscito dalla coppa Italia ero preoccupato ma poi allenatore e giocatori hanno fatto bene, dimostrando che se la possono battere con chiunque. Credo che Gattuso stia facendo un bel lavoro. Ora anche gli altri devono iniziare a preoccuparsi, i punti fatti la Lazio li ha meritati, giocando un buon calcio".