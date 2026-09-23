NEWS | Roma, operaio di 22 anni perde la vita al Colosseo: è precipitato da un'impalcatura

23.09.2026 10:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Roma, operaio di 22 anni perde la vita al Colosseo: è precipitato da un'impalcatura

Una vera e propria tragedia quella accaduta nella notte a Roma dove un operaio di appena 22 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro all’interno del Colosseo. Il ragazzo si chiamava Andrea Moretti ed era al lavoro per la realizzazione della nuova illuminazione dell’Anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da un’impalcatura... <<< ROMA >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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