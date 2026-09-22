Fausto Rossi: "La Lazio sta giocando molto bene, bravo Gattuso"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore Fausto Rossi ha parlato dell'inizio di campionato e del lavoro della Lazio nelle prime cinque giornate. La squadra di Gattuso infatti è ancora imbattuta e attualmente prima in classifica a pari merito con Inter e Roma a 13 punti. Di seguito le sue parole: "La Lazio? Dopo la sconfitta in Coppa ha ottenuto risultati importanti. Sono contento per Gattuso, che sta facendo giocare molto bene la sua Lazio".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03