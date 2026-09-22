Lazio, la rescissione di Gigot e la buonuscita: le cifre dal bilancio

La Lazio ha pubblicato il bilancio al 30 giugno 2026, in cui sono state messe in evidenza anche tutte le operazioni, in entrata e in uscita, che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della società biancoceleste. Nelle scorse settimane è stato risolto il contratto di Samuel Gigot, e, come evidenzia il documento, la società risparmierà 3,5 milioni di euro ed è stato trovato l'accordo sulla buonuscita, di circa 1 milione. Di seguito quanto segnalato: "È stato risolto il contratto di un giocatore della prima squadra maschile con un risparmio di retribuzione di Euro 3,50 milioni ed un incentivo all’esodo di Euro 1,04 milioni".

autore Chiara Scatena Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa. ChiaraScatena