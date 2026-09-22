Lazio, da Guendouzi a Gila e Romagnoli: le cifre di tutte le cessioni

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Nell'approvazione del progetto di bilancio separato e consolidato al 30 giugno 2026 della Lazio, sono presenti le cifre e i dettagli di tutte le cessioni a partire dallo scorso gennaio. Si tratta degli addii di Castellanos, Guendouzi, Kamenovic, Vecino, Mandas (in prestito al Bournemouth, poi tornato), Gila, Romagnoli, Provedel, Artistico, Ratkov e Dia. Di seguito tutte le cifre:

GENNAIO: "Sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo (Castellanos, Guendouzi, Kamenovic, Vecino, ndr.) per un valore, al netto di oneri accessori, di Euro 54,70 milioni più premi per Euro 1,95 milioni, con una plusvalenza di Euro 31,38 milioni, un risparmio di retribuzioni fisse di Euro 4,73 milioni, un incentivo all’esodo di Euro 0,15 milioni ed una svalutazione dei diritti di Euro 0,29 milioni; sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo (Mandas, ndr.) per un valore di Euro 2,5 milioni con diritto di riscatto a Euro 18,50 milioni, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 0,94 milioni".

SESSIONE ESTIVA: "sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo (Gila, Romagnoli, Provedel, Artistico, ndr.) per un valore, al netto di oneri accessori e sell on, di Euro 23,08 milioni, Iva esclusa, con una plusvalenza al netto delle attualizzazioni di Euro 16,77 milioni, un risparmio di retribuzioni fisse di Euro 10,72 milioni per la stagione 26/27.ed rinunce per 0,44 milioni; sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di due giocatori a titolo temporaneo (Ratkov e Dia, ndr.) per un valore di Euro 2,90 milioni, più premi per Euro 0,12 milioni, con obbligo di riscatto a Euro 21,10 milioni all’ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, Iva esclusa, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 4,65 milioni ed un incentivo all’esodo di Euro 1,73 milioni".