Guai per Salah: multa in Inghilterra e patente sospesa per sei mesi

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Mohamed Salah è stato sanzionato con la sospensione alla guida per sei mesi. Come riportato dal The Sun, infatti, l'attaccante del Trabzonspor è stato condannato a una multa salata e al ritiro della patente in seguito a un episodio risalente allo scorso marzo.

Non si tratta di un procedimento legato all'eccesso di velocità: il calciatore egiziano, che aveva appena annunciato il suo addio al Liverpool, era stato immortalato in Inghilterra con la sua Rolls-Royce Spectre, ma non aveva fornito le sue generalità impedendo alle autorità di procedere con l'identificazione del conducente.

Non è la prima volta che Salah ha a che fare con problemi del genere: nel 2022 era già stato sanzionato per aver infranto il limite di velocità di 80km/h alla guida della sua Ferrari.